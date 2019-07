A GNR fiscalizou 2154 veículos e detetou 449 infrações durante a operação ‘Passageiros em Segurança’. A operação, que começou no dia 22 e terminou no dia 28 deste mês, foi direcionada a veículos afetos ao transporte coletivo de crianças e a veículos pesados de passageiros. O obejtivo passava por assegurar as normais legais, pela promoção da segurança rodoviária e pela redução da sinistralidade nas estradas.

Dos muitos autos de contraordenação efetuados pela GNR, 117 foram devido ao facto de “os veículos não possuírem características técnicas para efetuarem este tipo de transporte, assim como, por falta de equipamentos obrigatórios, nomeadamente, falta de extintor e caixa de primeiros socorros”, “91 por incumprimento dos tempos de condução, pausas obrigatórias e desrespeito dos tempos de repouso” e “32 por falta de licenciamento ou dos veículos não cumprirem os requisitos para efetuarem este tipo de transporte”.

Houve ainda lugar para contraordenações relacionadas por “transporte de passageiro sem uso do cinto de segurança”, condução de veículos pesados sem carta qualificada, falta de preenchimento de documentação, incumprimento das regras relativas à instalação e uso do tacógrafo, falta de alvará, falta de uso do colete, falta do certificado de motorista, ausência de vigilantes e excesso de lotação.