O piloto Ricardo Gomes está em condições de obter o título de campeão na categoria de turismos 1 no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2019 quando faltam disputar duas provas e neste fim de semana voltou já a subir ao pódio, na Rampa Porca de Murça.

Apenas na sua segunda prova ao volante do Citroën DS3 R5, Ricardo Gomes, piloto da Acrescentar Racing Team, garantiu o segundo lugar dos turismos 1 com uma condução assertiva, na Rampa Porca de Murça, das mais técnicas do Campeonato de Portugal de Montanha 2019 e o resultado do piloto de Braga deixa tudo em aberto na luta pelo título.

Ricardo Gomes defende as cores da Acrescentar Racing Team e da Equipa Macominho Sport, apostando no Citroën DS3 R5 para completar a época do Campeonato de Portugal de Montanha, fruto da elevada competitividade que se faz já sentir na divisão turismos 1.

Uma aposta que o piloto bracarense justificou com a condução que imprimiu ao longo de todo o final desta semana, na Rampa Porca de Murça, um dos traçados mais difíceis do calendário e onde Ricardo Gomes lutou pela vitória na categoria até à derradeira subida, sendo que, no final, o segundo lugar na categoria mantém intactas as aspirações ao título.

"Obviamente que nós entramos em todas as rampas para ganhar, mas isso não foi possível em Murça, também devido a um erro que nos condicionou, mas ainda assim, foi uma luta intensa com os adversários e isso é bom para toda a gente, para nós, pilotos, que estamos permanentemente a redescobrir limites, para o público e para o próprio campeonato, motivando-se e cada vez mais todos os concorrentes da montanha”, disse Ricardo Gomes.

“Ainda temos duas provas para disputar e vamos dar o máximo para tentar recuperar o comando do campeonato já na próxima rampa, na Serra da Arrábida”, salientou o piloto bracarense, que este ano já venceu a categoria nas Rampas da Penha e da Serra da Estrela.

A Acrescentar Racing Team marcará presença na sétima e penúltima prova da temporada, a “PêQuêPê” Arrábida nos próximos dias 7 e 8 de setembro, em Setúbal, que homenageia o saudoso piloto Pedro Queirós Pereira, no regresso da prova ao Campeonato de Portugal.