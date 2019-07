Para os amigos de quatro patas

Quando as temperaturas estão muito altas, até os cães querem ir para dentro de água. Uma pesquisa no Instagram mostra que já existem boias para os companheiros patudos. Há tendência mais amorosa do que esta?

As mais... estranhas

Há boias para todos gostos. E, pelos vistos, há mercado para tudo: nalgumas fotografias no Instagram é possível ver boias em forma de cabeça de cão, sanduíche ou com a forma de um caixão. Sim, leu bem. É mesmo para estar no mar... descansado.

Flamingo

Verão é sinónimo de cor-de-rosa e, acima de tudo, de flamingos. As boias com a forma destes animais entraram na moda há uns anos e continuam a ser as mais publicadas no Instagram - estão espalhada pelas piscinas de todo o mundo.

Tudo por um bom refresco

Outra das tendências deste verão são as boias em forma de suporte para copos. E há de todas as formas e feitios: flamingos, melancias, tartarugas (é ou não é superengraçada?), só às riscas, boias para todos os gostos. Agora já não há desculpas para não se manter hidratado.

De deixar água na boca

Estas são as boias ideais para os mais gulosos. Os donuts continuam a ser tendência e estão cada vez mais apetecíveis. Com ou sem creme, com ou sem granulado colorido, todas as fotografias na piscina ficam bem com o donut em fundo.

Para os que preferem salgados

E se não é grande apreciador de doces, não se preocupe: a indústria das boias tem as pessoas mais criativas (?!) e criou pizas flutuantes, fatias de bacon que ficam bem na piscina e ovos estrelados à prova de água, entre outros.

Quanto maiores, melhor

Algumas boias são maiores que as próprias piscinas. Colchões do tamanho de uma cama, asas de borboleta gigante, há imaginação para criar de tudo. Quem divide a piscina consigo pode não achar muita piada a esta tendência, mas isso são pormenores.

Unicórnio

O problema já não é só com os javalis: estamos a enfrentar uma praga de unicórnios. Das 50 fotografias cheias de filtros - não estamos todos assim tão morenos... - publicadas no Instagram, 49 têm unicórnios. Uma tendência que veio (mesmo) para ficar.