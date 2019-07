Umas férias inesquecíveis?

Aposto sempre nas próximas mas, por acaso, ainda não esqueci umas em Jericoacoara.

Praia ou campo? Portugal ou estrangeiro?

Campo com vista para o mar ou praia com vista para a montanha , mas sempre com boa sombra. Em Portugal... e no estrangeiro, onde não houver o que temos por cá.

Um segredo bem guardado do seu roteiro de férias?

O segredo é tal que ainda nem eu sei.

Que notícia o fez rir nos últimos tempos?

A venda do João Félix por 126 milhões de euros.

Quem gosta de seguir nas redes sociais?

É uma coisa que não me assiste.

Se ganhasse um Óscar, a quem agradecia?

Ao hacker que tivesse conseguido tal coisa.

O homem foi mesmo à Lua? Também gostava de ir?

Gosto mais de estar na Lua, só com véu, só com véu.

Ainda usa palhinhas e cotonetes?

Nunca usei, não uso e nunca usarei outra vez.

O que o chateia mais na praia?

A areia mole e o calor duro.

Que música associa ao verão?

O tilintar do gelo nos copos.

Qual é o seu pior defeito?

Não falta quem saiba.

E virtude?

Ter sempre presente a resposta anterior.

Uma boa grelhada mista ou salada de canónigos e afins?

O peixe grelhado de Matosinhos.

Tem algum medo?

De perder os óculos num dia que me cruze com a Sara Sampaio.

E guilty pleasure?

Não deve ser coisa boa, mas sou um parolo do Porto, devo estar safo.

Gostaria de ter tido outra profissão?

Caça-toupeiras.

Quem mandava dar um mergulho para refrescar as ideias?

À Sara Sampaio. À minha frente. Uma frescura certa!

Uma ideia para Portugal (que desse para aplicar já na rentrée)?

Maioria absoluta para quem ganhasse eleições legislativas ou autárquicas. A bem da nação e dos municípios.