O estado de Nova Iorque descriminalizou o consumo recreativo de marijuana esta segunda-feira, o que significa que quem se encontrar com pequenas doses de canábis será multado, em vez de cumprir tempo de prisão.

A medida está aquém do objetivo do governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, que deseja a legalização total do consumo da droga. O consumo recreativo da marijuana já é legal em 11 estados norte-americanos. O primeiro a legalizar foi o Colorado.