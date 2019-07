Cristiano Ronaldo foi homenageado em Madrid, esta segunda-feira. O jogador português recebeu o prémio "Lenda" do jornal Marca, devido à sua carreira no mundo futebolístico e os seus feitos no clube espanhol, Real Madrid.

A cerimónia foi marcada por vídeos dos momentos marcantes da carreira do jogador e ainda perguntas de crianças que vestiam camisolas de clubes pelos quais o jogador passou como o Sporting, a Juventus e ainda a camisola da seleção portuguesa.

O jogador português falou sobre a sua vida no futebol e falou sobre a sua saída do Real Madrid. Quando questionado sobre a sua saída do clube espanhol, Ronaldo respondeu que a saída do Real Madrid, após nove temporadas, não foi fácil de encarar.

“A minha saída do Real não foi fácil. Foram nove anos. Mesmo assim, em Itália, foi uma das melhores temporadas que fiz. Ganhei dois troféus pela Juventus e ainda uma Liga das Nações por Portugal. Foi um ano top”, afirmou Cristiano Ronaldo na cerimónia que contou com a presença do presidente do clube, Florentino Pérez.

“É um troféu que vai diretamente para o meu museu, com muito orgulho. Estou a receber este prémio sobretudo pelo que fiz no Real Madrid. Tenho muito orgulho por tudo o que fiz no Real Madrid e quero agradecer a todos os que me ajudaram durante a minha carreira, desde que comecei no Nacional da Madeira”, acrescentou.