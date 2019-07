O BPI terminou o primeiro semestre deste ano com um resultado líquido de 134,5 milhões de euros, valor que corresponde a uma queda de 63% face a igual período do ano passado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco explica que esta queda está diretamente relacionada com impactos positivos extraordinários no valor de 118 milhões de euros, no primeiro semestre do ano passado e que estão maioritariamente relacionados com ganhos com a venda de participações. Impactos esses “que não se repetiram em 2019”. Os resultados são ainda explicados “pela alteração da classificação contabilística do BFA no final de 2018”.

Já o lucro líquido da atividade registada em Portugal fixou-se nos 89,9 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano, correspondente a uma queda de 17% face ao período homólogo do ano passado. A queda inclui o resultado do primeiro semestre deduzido do dividendo de acordo com o limite superior da política de dividendos, sujeito à aprovação pela entidade de supervisão, explica a entidade bancária no comunicado. Juntam-se ainda as imparidades em fundos de recuperação, no valor de 11 milhões de euros e as operações financeiras que outros proveitos, que representam uma redução de cinco milhões de euros.

A nota da entidade bancária refere que “o dinamismo da atividade comercial do BPI no mercado doméstico está refletido no aumento de 905 milhões de euros dos recursos totais de clientes, que incluem recursos com registo fora do balanço”. Assim, totalizaram mais de 34 milhões de euros no final de junho deste ano.

Já os depósitos de clientes registaram um crescimento de 1.084 milhões de euros para 22.192 milhões de euros, mais 5,1% do que em período homólogo.

A carteira total de crédito a clientes (bruto) aumentou 336 milhões de euros no primeiro semestre, ou seja, subiu 1,4% para 23.823 milhões de euros.

200 milhões de malparado Em conferência de imprensa de apresentação de resultados, o presidente do banco, Pablo Forero, anunciou que o banco prepara-se para vender uma carteira de crédito malparado no valor de 200 milhões de euros. “São 200 milhões de crédito com colateral de empresas”, explicou o presidente do banco, acrescentando que o processo de venda se encontra “em fase muito avançada” e que neste momento, existem “sete ou oito interessados que já apresentaram ofertas de compromisso”. “Temos o melhor rácio de malparado em Portugal”, frisou.

Levantamentos no Multibanco Sobre a gratuidade dos levantamentos no Multibanco, Pablo Forero garantiu que o banco não vai tentar mudar a lei. “Faz parte dos custos de fazer banca em Portugal e tens que aceitar, e é uma perda de tempo estar a tentar mudar isto, porque é muito pouco provável que alguém mude”, referiu.