Uma mulher de 52 anos foi identificada e detida, pela Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) pela alegada autoria de um incêndio num apartamento de um prédio em Santa Maria da Feira, em Aveiro. De acordo com uma nota publicada no site oficial da força de segurança anteriormente referida, "o fogo terá sido provocado pela detida, com recurso a um isqueiro e produto acelerante de combustão, num aparente quadro de desequilíbrio mental e desavenças conjugais".

A arguida provocou "diversos pontos de ignição" tendo regado o mobiliário com gasolina que transportava em termos. O interior da habitação "ficou seriamente destruído" e, caso terceiros e os Bombeiros Voluntários de Lourosa não tivessem realizado uma intervenção rápida, poderia ter ocorrido a destruição completa de todos os apartamentos do prédio.

Sublinhe-se que, três dias antes deste crime, a mulher incendiou o interior da residência do ex-marido e da filha "num contexto emocional muito semelhante, factos que se encontram a ser investigados em inquérito autónomo".

A suposta incendiária ficou com queimaduras graves, foi assistida pelo INEM e internada na Unidade de Queimados do Hospital da Prelada, no Porto. A mulher será presente à competente autoridade judiciária para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.