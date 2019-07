Seis homens, com idades compreendidas entre os 16 e os 32 anos, foram detidos esta segunda-feira nos concelhos de Viseu e Penalva do Castelo devido ao crime de tráfico de estupefacientes. De acordo com uma nota publicada no site oficial da GNR, a detenção foi levada a cabo pelo Comando Territorial de Viseu através do Núcleo de Investigação Criminal de Mangualde.

A investigação decorria há cerca de nove meses e a GNR concluiu que os indivíduos "abasteciam consumidores daqueles concelhos, tendo sido dado cumprimento a dez mandados de busca": seis domiciliários e quatro em veículos. Foram apreendidos 10 920 doses de haxixe, quatro veículos, 570 euros em numerário, nove telemóveis e um computador.

Os arguidos serão presentes ao Tribunal Judicial do Sátão.