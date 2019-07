Um golo solitário de Taarabt garantiu ao Benfica o terceiro triunfo noutros tantos jogos na International Champions Cup, o prestigiado torneio de pré-temporada que os encarnados estão a disputar nos Estados Unidos. Desta feita, e depois de já terem batido os mexicanos do Chivas (3-0) e os italianos da Fiorentina (2-1), as águias venceram o AC Milan (1-0).

O resultado, é preciso dizê-lo, é lisonjeiro para os comandados de Bruno Lage, que beneficiaram de muita sorte... e da inspiração de Vlachodimos. O internacional grego respondeu da melhor forma às insistentes notícias sobre a procura de outro guarda-redes, evitando o golo certo dos rossoneri numa mão cheia de ocasiões. Os postes também estiveram consigo: foram duas as bolas atiradas pelos italianos aos ferros da baliza encarnada.

Aos 70', já depois de Pizzi ter testado Reina com um livre fortíssimo, aquele que estava já a ser o melhor em campo colocou a cereja em cima do bolo. Taarabt aproveitou uma bola perdida à entrada da área do Milan e disparou, com esta a tabelar em Biglia pelo caminho e a bater o guardião internacional espanhol que ao intervalo tinha substituído Donnaruma.

O resultado não mais se alterou, pelo que os encarnados estão agora muito perto de conquistar o troféu. Precisam, para isso, que o Manchester United, também com duas vitórias (1-0 ao Inter de Milão e 2-1 ao Tottenham) não vença este mesmo AC Milan por 3-0 ou mais no próximo; caso contrário, serão os red devils a cantar vitória.