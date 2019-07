Alexei Navalny, um do líderes da oposição ao Presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi hospitalizado este domingo. Navalny encontrava-se na prisão e, de acordo com o que escreveu a sua porta-voz no Twitter, tratava-se de uma reação alérgica. Navalny cumpre pena de 30 dias de prisão, depois de ter convocado uma manifestão ilegal em Moscovo que resultou na detenção de 1400 pessoas.