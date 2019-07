Uma dúzia de garimpeiros armados invadiram uma reserva indígena no norte do Brasil e esfaquearam pelo menos um dos líderes da tribo, segundo as autoridades brasileiras. As tensões na Amazónia aumentaram desde que Jair Bolsonaro é Presidente. O chefe de Estado quer retirar o estatuto de reserva a várias zonas indígenas e entregar as terras para exploração comercial.