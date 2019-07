Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, disse estar preparado para ir a eleições contra Boris Johnson, novo primeiro-ministro britânico, numa entrevista no domingo. No entanto, Corbyn não quis dizer se preferia ficar na União Europeia ou um Brexit negociado pelos trabalhistas.

O líder do trabalhista defende que a questão é diferente :“Fundamentalmente, trata-se de reduzir a desigualdade”. Corbyn garanitu também que votaria contra qualquer acordo de saída negociado por Johnson.