O piloto José Correia venceu a primeira das corridas deste domingo da Rampa Porca de Murça, que se realiza naquela vila transmontana do distrito de Vila Real.

José Ferreira Correia, aos 52 anos, está a fazer a sua melhor época de sempre, apesar de ainda estar em fase de habituação ao seu novo bólide italiano, de marca e modelo Osella PA2000 Evo2, preparado pela equipa técnica de mecânicos bracarenses da Vettra Motorsport.

O líder da JC Group Racing Team tem vindo a conquistar terrenos aos seus mais diretos adversários, ambos também em protótipos, Hélder Silva no português Juno CN09 e João Fonseca no espanhol Silver Car EF10, estando este último neste momento ainda a liderar a classificação do Campeonato de Portugal de Montanha, à sexta prova da competição, o que significa estar tudo em aberto, quando faltam disputar, em setembro, as Rampas da Arrábida e de Boticas.