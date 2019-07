A Rampa Porca de Murça está ao rubro na luta pelo primeiro lugar da prova transmontana, que se disputa durante este fim de semana, naquela vila do distrito de Vila Real.

Apenas quatro décimas de segundo separam os dois primeiros classificados da Rampa Porca de Murça, com Hélder Silva (Juno CN09) e José Correia (Osella PA2000 Evo2) a aproveitarem da melhor forma os problemas mecânicos ocorridos no Silver Car EF10 de João Fonseca, atual líder do campeonato, enquanto Luís Nunes colocou o seu Ford Fiesta ST R5+ no terceiro lugar absoluto e no topo dos carros de turismos.

Na prova organizada pelo CAMI Motorsport, com as famosas Curvas de Murça a animar o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2019, Hélder Silva e José Correia foram os grandes protagonistas na luta pelo primeiro lugar da tabela classificativa, tendo dividido os melhores tempos nas subidas de treinos.

Hélder Silva, piloto do Juno CN09, rodou em 2m05,195s na primeira subida oficial e José Correia ficou a escassos 0,451s, com o Osella PA2000 Evo2 (carro com que esta época se estreou e está a adaptar-se muito bem), num duelo que promete novos capítulos já nas duas subidas oficiais deste mesmo domingo, onde João Fonseca também terá de arriscar para conseguir entrar na luta pela vitória.

Entretanto, Luís Nunes colocou o Ford Fiesta R5+ num excelente terceiro lugar absoluto, conseguindo o tempo de 2m16,331s, registo que também lhe dá o comando da categoria Turismos, numa prova naturalmente especial para si, pela ligação à região de Murça, assim como é o caso de Joaquim Teixeira (SEAT León Mk3), que está nesta altura num positivo quarto lugar absoluto e como líder dos Turismos 3, enquanto Parcídio Summavielle foi o mais rápido dos turismos 1, ao volante do Skoda Fabia R5, completando o top 5 absoluto.

No Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha JC Group 2019, Flávio Sainhas começou a liderar, ao volante do ‘eterno’ Ford Escort Mk1, estando na frente dos Escort Mk2 de Fernando Salgueiro e Ricardo Loureiro.