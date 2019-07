A Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga está a apostar cada vez mais na sua formação em área subaquática e este fim de semana concluiu o segundo curso de condutor para embarcação com socorro de nível 1, ministrado pela Escola Nacional de Bombeiros.

Esta iniciativa reflete cada vez mais a aposta do Município de Braga na qualificação dos recursos humanos da sua Companhia de Bombeiros Sapadores, com o objetivo de dotar os seus operacionais de competências técnico-operacionais na vertente subaquática, como referiu fonte da autarquia bracarense.

Os Bombeiros Sapadores de Braga têm 25 operacionais mergulhadores, assim como 21 elementos com formação de condutor de embarcação de socorro.

Foram ministradas matérias com os módulos de legislação e regulamentos, nomenclatura, manobras e marés, nós e amarrações, meios de propulsão, regulamento internacional no que respeita a evitar abalroamento no mar, código internacional de sinalização, noções de meteorologia, comunicações rádios, segurança no mar, suporte básico de vida.

Entretanto, o esforço para dotar o corpo de Bombeiros Sapadores de Braga de melhores condições de trabalho também se fez sentir no equipamento de proteção individual, com mais 200 fardas de trabalho, que perfaz a partir de agora três fardas para cada operacional.