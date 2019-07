A Académica é a primeira equipa a celebrar um triunfo oficial no calendário futebolístico nacional em 2019/20. Na primeira eliminatória da Taça da Liga, os estudantes receberam o Farense, outro histórico que atualmente se encontra a competir na II Liga, e festejaram após o desempate por grandes penalidades, depois do 1-1 registado no fim do tempo regulamentar.

Numa partida bastante disputada - e a um ritmo até mais alto do que seria expectável para esta fase da temporada -, o conjunto algarvio, agora orientado por Sérgio Vieira, acabou por ser ligeiramente superior, podendo até queixar-se de um golo mal anulado por alegado fora-de-jogo de André Vieira a meio da segunda parte. O mesmo atleta acabaria por abrir o marcador aos 78 minutos, com o central da Briosa Reko a cabecear para o empate em cima do minuto 90.

Na definição através da marca de grandes penalidades, Alvarinho e Irobiso permitiram a defesa do guardião Tiago Pereira, enquanto Hugo Marques deteve apenas o remate de Mauro Cerqueira. A Académica, agora treinada por César Peixoto, põe assim fim a uma malapata que já durava há quatro temporadas, conseguindo finalmente chegar à segunda ronda após desempate da marca dos 11 metros.