A seleção portuguesa de futebol de praia assegurou este sábado um lugar no Mundial da modalidade, depois de superar a congénere de Espanha após grandes penalidades. A partida terminou empatada a cinco golos, cenário que se manteve até ao final do prolongamento.

No desempate através de penáltis, o conjunto orientado por Mário Narciso teve no guarda-redes Elington Andrade o herói: defendeu dois pontapés espanhóis, com Madjer e André Lourenço a converter com sucesso as suas tentativas, tornando assim inútil a necessidade de uma terceira grande penalidade.

O Campeonato do Mundo será disputado ainda este ano, no Paraguai, de 21 de novembro a 1 de dezembro. Itália, Bielorrússia, Rússia, Suíça, Nigéria, Senegal, Japão, Emirados Árabes Unidos, Omã, México, Estados Unidos, Brasil, Uruguai e Taiti são as outras nações já apuradas, com Portugal a conquistar a última vaga europeia.