De acordo com o SOL, Faria Costa participou na semana passada num jantar da loja Luís Nunes de Almeida, no Hotel Mundial, em Lisboa. Entre os participantes no jantar contavam-se Manuel Alegre e Miguel Coelho, dois socialistas que, por falta de dedicação ativa ao GOL, se encontram ‘adormecidos’ (termo maçónico utilizado para definir ‘irmãos suspensos’). Fonte do SOL acrescentou que Faria Costa, num outro recente encontro entre maçons, referiu-se aos «novos ventos que aí vêm», deixando implícita a disponibilidade para assumir uma candidatura alternativa ao atual grão-mestre, Fernando Lima.

Professor catedrático da Universidade de Coimbra, Faria Costa deverá contar com uma base eleitoral e inicial de apoio entre os maçons que, nas últimas eleições internas, estiveram ao lado de Adelino Maltez contra Lima.

O semnário tentou contactar Faria Costa, mas sem sucesso.