Enquanto deputada no Parlamento Europeu, Ana Gomes foi relatora de diversos relatórios e pareceres que evidenciavam a necessidade de proteção dos dados pessoais e dos dados que estão na posse das autoridades. Numa semana em que se ficou a saber-se que Rui Pinto - em prisão preventiva no âmbito do caso Doyen - invadiu mais de uma centena de vezes o email do juiz Carlos Alexandre, através de um email de um funcionário judicial, que é também vítima neste caso. A notícia foi avançada pela Sábado, que já tinha noticiado que o hacker andava a espiar o Estado Português e que intercetou emails do antigo diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal e algumas comunicações da antiga Procuradora-Geral da República Joana Marques Vidal.

Ana Gomes foi uma das últimas visitas do hacker, mostrando-se perplexa com o facto de a evidência conseguida por Rui Pinto, através de intromissões ilegais. ser usada por outros países para ir atrás dos criminosos e desconsiderada por Portugal. Mas o certo é que em diversos documentos Ana Gomes sempre defendeu a proteção dos dados como uma prioridade de segurança.