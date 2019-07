O fim de semana começa com uma descida da temperatura máxima, mas também com alguma chuva. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstos períodos de chuva até meio da tarde, mais intensa no litoral Norte e Centro. É ainda esperado vento forte, com rajadas, nas terras altas.

O céu vai estar geralmente muito nublado em praticamente todo o país, apresentando-se pouco nublado no Algarve até início da manhã. A partir da tarde, a nebulosidade começará a diminuir gradualmente.

Segundo o IPMA, há uma pequena descida da temperatura máxima no Baixo Alentejo e no Algarve.

Este sábado, a temperatura máxima vai variar entre os 27 graus, em Santarém, e os 21 graus, em Viseu e na Guarda. A temperatura mínima vai oscilar entre os 18 graus, em Faro, e os 10 graus na Guarda.