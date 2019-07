Umas férias inesquecíveis?

Todas as que já foram.

Praia ou campo? Portugal ou estrangeiro?

Campo. Portugal e estrangeiro.

Um segredo bem guardado do seu roteiro de férias?

O gozo da sua antecipação na minha cabeça.

Que notícia o fez rir nos últimos tempos?

Quase todas as não notícias travestidas de notícias.

Quem gosta de seguir nas redes sociais?

Sigo muito pouco as redes sociais. Mas gosto de seguir o mundo das árvores que falam por interpostas pessoas.

Ainda usa palhinhas e cotonetes?

As palhinhas já não são de palhinha e as cotonetes já fazem cera com o algodão.

O que o chateia mais na praia?

Não frequento há muitos anos. Mas se a memória não me falha, eram o sol sem sombra, o pó, as filas, a ventania e o não conseguir ler.

Que música associa ao verão?

As Quatro Estações de Vivaldi, concentrando-me no sempre belo e desejado outono.

Qual é o seu pior defeito?

Aquele que mais virtuoso julgo.

E virtude?

Aquela que mais acho um defeito.

Uma boa grelhada mista ou salada de canónigos e afins?

Prefiro uma boa sopa.

Tem algum medo?

Entre muitos, o medo de ter medo.

E guilty pleasure?

Gosto da incorreção política diante de incorrigíveis pessoas politicamente corretas.

Gostaria de ter tido outra profissão? Qual?

Agrónomo. Ou futebolista (sou Félix, mas não sou João).

Quem mandava dar um mergulho para refrescar as ideias?

Os animais do PAN (sem mal-entendidos).

Uma ideia para Portugal?

Erradicar o acordo ortográfico e seus derivados de preguiça ou de ignorância.