O ministro do Interior e vice-primeiro-ministro italiano, bloqueou a entrada no porto de um barco da marinha italiana por trazer 135 migrantes. Os migrantes foram resgatados na quinta-feira, mas Salvini afirma que só deixará a embarcação atracar caso os países da União Europeia concordarem recebê-los.

"Não darei permissão para que desembarquem até a Europa se comprometer a aceitar todos os migrantes a bordo", disse Salvini num comunicado. Não é a primeira vez que Salvini bloqueia a entrada de uma embarcação com migrantes. Em 2018, o vice-primeiro-ministro impediu a entrada, também um barco da marinha italiana, de entrar no país. Os tripulantes ficaram cinco dias no mar, até que a Albânia, a Irlanda e a Igreja Católica italiana concordaram assumir a responsabilidade pelos migrantes.

Salvini, que é líder do partido de extrema-direita Liga, tem apostado o seu capital e credibilidade política para conter os fluxos de migração. O bloqueio do vice-primeiro-ministro à entrada de migrantes vem na sequência das 150 pessoas desaparecidas ao largo da Líbia, também na quinta-feira.