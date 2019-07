Um homem de 35 anos foi identificado pela GNR por iniciar um incêndio florestal na localidade de Almargem-Sobral de Monte Agraço.

Os militares deslocaram-se ao local assim que ouviram uma denúncia de que estaria a deflagrar um incêndio. O suspeito, e proprietário do terreno, realizava trabalhos com trator agrícola e alfaia, para limpeza do terreno.

O incêndio consumiu cerca de 1,1 hectares de herbáceas e foi combatido pelos Bombeiros Voluntários de Sobral de Monte Agraço. Os bombeiros contaram ainda com o apoio de dois meios aéreos ligeiros e de dez militares.

Por sua vez, em Braga, a Polícia Judiciária deteve um suspeito de três incêndios florestais. Os incêndios deflagraram na noite de 22 e um na manhã de 24 de julho no concelho de Cabeceiras de Basto.

Os incêndios incidiram em área florestal e só não assumiram outras proporções devido à intervenção dos Bombeiros Cabeceirenses. O detido é um homem de 58 anos e tem antecedentes criminais pela prática de incêndios florestais.

O detido foi, esta sexta-feira, presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório.