A piloto portuguesa Filipa Gomes, que integrava o campeonato nacional de velocidade, morreu esta quinta-feira, depois de não resistir aos ferimentos de um acidente que sofreu no passado domingo, no Circuito do Estoril.

Filipa Gomes estava internada no hospital Francisco Xavier, unidade hospitalar onde acabou por morrer, escreve o Jornal de Notícias.

A piloto tinha 38 anos.