A ministra da Saúde renovou esta sexta-feira a ideia de propor pactos de permanência aos médicos que ingressem, no futuro, na formação especializada. A proposta de um pacto de permanência no SNS, em que os médicos especialistas teriam de ficar alguns anos a trabalhar nos hospitais e centros de saúde após a conclusão da especialidade, ou então devolver parte do investimento do Estado na sua formação especializada, foi lançada no final de 2017, numa entrevista so semanário SOL, pelo então ministro Adalberto Campos Fernandes.

"Tem de haver um período mínimo de fidelização ao serviço público para compensar o facto de, nós todos, termos feito esse investimento. Ou então tem de haver uma compensação do Estado, porque investiu numa formação pós-graduada cara, exigente, qualificada e é justo que peça uma contrapartida", disse na altura Adalberto Campos Fernandes. Nos últimos meses, a ideia foi retomada por Marta Temido, mas até à data não foi concretizada uma proposta concreta.

Hoje, a ministra defendeu que a fixação de médicos no SNS passa pela oferta de "projetos motivadores" e por pactos de permanência, rejeitando que haja uma lógica de grilhões ou prisão. "Prender médicos só se for com laços de amor", reagiu a uma notícia publicada pelo "Correio da Manhã".

O programa eleitoral do PS às legislativas prevê pela primeira vez esta medida no campo das políticas de reforço dos recursos humanos, "melhorando a eficiência da combinação de competências dos profissionais de saúde e incentivando a adoção de novos modelos de organização do trabalho, baseados na celebração de pactos de permanência no SNS após a conclusão da futura formação especializada, na opção pelo trabalho em dedicação plena, na responsabilidade da equipa e no pagamento de incentivos pelos resultados".