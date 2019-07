A doença de Portugal

Em tempo de verão, de descanso para o litoral e de tragédia para o interior, Portugal vai revivendo os seus dramas seculares, que se repetem compassadamente.

É o vento que me leva./ O vento lusitano./ É este sopro humano/ Universal/ Que enfuna a inquietação de Portugal./ É esta fúria de loucura mansa/ Que tudo alcança/ Sem alcançar.

Miguel Torga

Entre um incêndio e o próximo, em tempo de rescaldo, vale a pena refletir sobre os resultados da última sondagem publicada no Expresso acerca do que pensam os portugueses dos grandes temas apresentados pelos partidos para as próximas legislativas.

Mais uma vez, sem novidade, verifica-se que entre o português comum e as principais forças políticas há uma diferença considerável no que respeita a prioridades, assim como, mais uma vez sem surpresa, a dúvida sobre as capacidades dos principais partidos para resolverem os maiores problemas é partilhada pela maioria.

E o que elegem então os inquiridos como maiores preocupações? A saúde (25%) e a corrupção (23%).

Isto é, as doenças físicas e as doenças morais.

Podemos assim concluir que é um Portugal doente que os portugueses querem ver tratado, mas sem grande esperança nas receitas apresentadas por aqueles que deviam zelar pela “saúde” do país.

Ficam, assim, mais para trás temas que outrora ocuparam lugares cimeiros, como o emprego, a economia ou a justiça.

É ainda este “país governado ao acaso, governado por vaidades e por interesses, por especulação e corrupção, por privilégio e influência de camarilha”, retratado por Eça há 150 anos, que assim continua a padecer no séc. xxi.

Em tempo de verão, de descanso para o litoral e de tragédia para o interior, Portugal vai revivendo os seus dramas seculares, que se repetem compassadamente.

É “a questão que eu tenho comigo mesmo” e “o remorso de todos nós”, como escreveu Alexandre O’Neill, que teimosamente nos acompanham e que ora nos atormentam, ora nos divertem, neste país com “os mesmos padres santos ou pecadores, os políticos de carreirinha que hoje prometem o que amanhã deixarão por cumprir”, conforme descrito por João de Melo.

“Deus, dá-me força para delinear, para perceber a síntese total da psicologia e da história psicológica da nação portuguesa!”

Assim escreveu Fernando Pessoa, no seu “O desespero de ser português”.

Jornalista