Um avião anfíbio médio FireBoss, do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, sofreu na tarde desta quinta-feira um acidente quando efetuava uma manobra de scooping (recolha de água) na barragem de Beliche, no concelho de Tavira. O alerta foi dado, às autoridades, pelas 18h40 e foram acionados de imediato os meios de socorro.

O piloto não sofreu quaisquer ferimentos e registaram-se somente danos materiais. A aeronave está estacionada na Base Aérea nº11, no distrito de Beja e dirigia-se para o combate a um incêndio em Cachopo, no concelho de Tavira. A informação foi avançada pela Proteção Civil através de um comunicado enviado ás redações e sabe-se que as causas do acidente ainda estão a ser averiguadas "pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, entidade com competência em matéria de investigação de acidentes com aeronaves".