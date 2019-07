Maria Albertina Silva foi nomeada pelo Governo para liderar a direção de Finanças do Porto. Esta nomeação surge na sequência do afastamento de José Manuel Oliveira e Castro após as polémicas operações STOP.

Trata-se de uma nomeação feita em regime de substituição, ou seja, de forma temporária e sem abertura de concurso. "Considerando que foi entretanto aberto procedimento concursal com vista ao preenchimento do cargo de Diretor de Finanças do Porto, conduzido pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), sendo importante assegurar o regular funcionamento da Direção de Finanças até à nomeação definitiva de um Diretor", refere o diploma publicado esta quinta-feira em Diário da República.

Maria Albertina Silva é economista e, segundo o documento hoje publicado, "evidencia o perfil adequado e demonstrativo da aptidão e experiência profissional necessários ao exercício do referido cargo".

José Manuel Oliveira e Castro abandonou o cargo depois de, em maio, na zona de Valongo, o Fisco, em colaboração com a GNR, ter desencadeado uma operação STOP que tinha como objetivo a cobrança de dívidas às Finanças. A Autoridade Tributária chegou mesmo a penhorar veículos aos condutores que não pagaram as dívidas no momento.

"Na sequência da forma como decorreu a ‘Ação sobre rodas’, desenvolvida pela Direção de Finanças do Porto, para preservar a Autoridade Tributária e Aduaneira enquanto instituição de reconhecida relevância, o Diretor de Finanças do Porto decidiu colocar hoje o seu lugar à disposição, tendo a sua demissão sido prontamente aceite pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais", disse na altura, em comunicado, o Ministério das Finanças.