Pelas 16h40, estava em curso um incêndio na freguesia da Fundada, num povoamento florestal, em Castelo Branco. 479 operacionais, 158 meios terrestres e nenhum meio aéreo combatiam as chamas. Por outro lado, em Sobral do Campo, houve um reacendimento quase às 16h – sublinhe-se que pelas 3h desta madrugada, faltava apenas combater as chamas numa faixa de 150 metros, sendo que o fogo avançou para a localidade de S. Vicente da Beira mas, devido ao vento, regressou a Sobral do Campo.

A temperatura atual é de 32ºC, a velocidade do vento situa-se nos 16.092 km/h, a humidade está nos 57% e a pressão atmosférica é de 1014 hPa. Na passada quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera sinalizou mais de duas dezenas de concelhos dos distritos de Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Coimbra, Viseu e Bragança na medida em que apresentam risco máximo de incêndio.