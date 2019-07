Os lucros da petrolífera Total caíram 8% no primeiro semestre de 2019 para 5,2 mil milhões de euros.

Em comunicado, a empresa francesa explicou os resultados são justificados pelos preços do crude e do gás.

Nos primeiros seis meses do ano, os resultados operacionais ajustados do grupo foram de 6,2 mil milhões de euros, 7% abaixo do valor registado no período homólogo.

Por outro lado, no primeiro semestre, a Total, que está presente em 130 países, aumentou o investimento em 8%, para 5,2 mil milhões de euros, e reduziu o montante aplicado em aquisições em 43%, para 636 milhões de euros.