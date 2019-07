Foi originalmente o Pavilhão do Conhecimento dos Mares, criado para fazer parte da Expo98 e projetado pelo arquiteto Carrilho da Graça. Um ano depois tornou-se o Pavilhão do Conhecimento – Centro da Ciência Viva e faz hoje 20 anos. Duas décadas de muitas histórias, visitas, exposições e atividades que fazem as delícias de quem visita o espaço.

É lá dentro que a magia acontece e as crianças – mas também os adultos, porque o Pavilhão do Conhecimento é para todas as idades – dão largas à sua imaginação e têm contacto com as mais surpreendentes experiências. Afinal, estamos a falar de ciência.

Hoje, o dia é de festa. As atividades começam às 10h e só terminam às 20h. E há mais: a entrada é gratuita e vai haver circo e, claro, bolo de aniversário. A cerimónia vai contar com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor. Os momentos mais marcantes do museu ao longo destes 20 anos vão ser apresentados em livro.

E porque 20 anos é muito tempo e dão espaço para realizar as mais diversas e alucinantes atividades, o Pavilhão do Conhecimento conta já com 47 exposições interativas, quase cinco milhões de visitantes e mais de 50 mil horas de portas abertas.

Mas os grandes feitos que fazem parte destas duas décadas de história não ficam por aqui: já recebeu prémios Nobel e governantes de várias partes do mundo, alunos de todos os lados do país e turistas de todo o mundo. Também já esteve ligado à Estação Espacial Internacional. E até já ficou 24 horas aberto, com crianças a dormir lá dentro.

Aos enormes passos que foi dando ao longo dos anos juntam-se os vários prémios que já recebeu pela arquitetura do edifício que, garante o Pavilhão do Conhecimento, continua a ser um marco.

E quem nunca passou uma mentirinha no dia 1 de abril? Há cinco anos que o Pavilhão do Conhecimento começou a brincar com os visitantes neste dia. Mas não são umas mentiras quaisquer porque, mais tarde, acabam por se tornar verdade e, mais uma vez, fazer as delícias de todos os que por lá passam.

Se ainda não visitou, aproveite hoje e conheça o verdadeiro mundo da ciência para miúdos e graúdos.