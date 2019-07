A GNR foi alertada para uma explosão no interior de um caixote do lixo em Coina, no Barreiro.

Dentro do caixote, onde ocorreu o rebentamento, foram encontrados vários engenhos explosivos, segundo o Jornal de Notícias, que adianta ainda que o material encontrado é o que habitualmente se utiliza nas pedreiras.

A Secção de Engenhos Explosivos Improvisados da GNR foi acionada e neste momento a circulação na zona está condicionada, por segurança. Mas, ao que foi possível apurar não há casas nem populações em perigo.

No local, estão militares do Posto da GNR de Santo António da Charneca. O alerta foi dado cerca das 11h30.