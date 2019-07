O internacional português José Fonte recorreu às redes sociais para pedir ajuda para encontra a família de um rapaz com quem tirou uma fotografia durante o estágio do Lille no Algarve.

José Fonte conta que um menino se aproximou e lhe pediu para tirar uma fotografia, pedido que aceitou, perguntando-lhe pelo telemóvel, mas a resposta do rapaz acabou por surpreender o jogador. "Não tenho! Tira com o teu, não importa", disse a criança, e o defesa-central assim fez.

Agora, José Fonte queria que o resultado desse encontro pudesse chegar às mãos do menino, por isso publicou a imagem no Instagram, esperando que alguém que conheça a família veja a fotografia e a reenvie ao menino.