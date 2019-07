Os cinco sismos registados esta quarta-feira em Portugal estão dentro do padrão da atividade sísmica normal em território continental, disse ontem ao i Fernando Carrilho, do departamento de Sismologia e Geofísica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Apenas um dos abalos foi sentido pela população, o sismo de magnitude 2,2 registado pelas 6h13 a sudeste de Évora. Foi sentido em três locais, no centro da cidade e na freguesia de Nossa Senhora de Machede.

O primeiro abalo foi registado à 1h58 a norte da Vidigueira, o segundo pelas 2h34 a sul de Mértola, o terceiro pelas 4h44 a sudoeste de Faro e, por fim, houve dois sismos com epicentro na zona de Évora – o primeiro às 6h13 e o segundo, que terá sido uma réplica, pelas 10h18, já com uma magnitude de 1,2 e que não foi sentido. Carrilho diz que, à exceção destes dois, não haverá ligação entre os abalos, todos de fraca intensidade. No ano passado foram registados 770 microssismos no Continente, dos quais 30 foram percecionados pela população, exemplifica. Os números foram ligeiramente superiores ao habitual devido às réplicas do sismo de magnitude 4,9 registado em Arraiolos em janeiro de 2018, o maior em 20 anos com epicentro em terra.

O sismólogo sublinha que, atualmente, não é possível antever a ocorrência de sismos, sendo a taxa de sismos com epicentro em terra baixa, o que não ajuda a identificar anomalias que pudessem servir de alarme. “É impossível prever. O que podemos sempre fazer é trabalhar no sentido de mitigar os efeitos em várias frentes, no planeamento, na construção e na sensibilização da população”, diz o especialista, aconselhando a população a manter-se informada sobre os passos a seguir perante um sismo. “Temos feito muitas ações de sensibilização junto das escolas, mas mais tem de ser feito”.