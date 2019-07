Cada vez que me entrego às tentações de corpo e alma não só se reflete nos jeans que não deslizam tão graciosamente, mas também na pele. E por muito que exista por aí um ou outro creme em que acreditamos piamente, a verdade é que o nutrir de dentro é um excelente aliado não só para a gestão do peso, mas também para uma pele radiante e luminosa. E porque na semana passada falámos de hidratação e porque o verão está poderoso, esta semana vamos fazer por nos mantermos hidratados nutrindo de dentro para fora. O bom do melão é rico em vitamina A e C, importantes para a produção de colágeno e para a prevenção do envelhecimento. Ofereceram-me um de Almeirim, absolutamente delicioso, em que se sente o amor de quem cuida da terra. A receita da semana é supersimples e refrescante: uma sopa fria que pode servir para jantar numa noite quente ou como um pick-me-up de final de tarde.

SOPA FRIA DE MELÃO COM MIRTILOS “CONGELADOS” E PIMENTA-DE-CAIENA

Ingredientes

- ½ melão cortado em cubos, congelados por 30 a 45 m

- 1 pedacinho de gengibre

- Folhas de hortelã ou manjericão

- 1 iogurte grego (opcional)

- Mirtilos frescos e congelados

- Flocos de pimenta-de-caiena

- 1 pepino pequeno sem casca e sementes

- Flor de sal q.b.

- Sumo de ½ lima

Método

Coloque no processador o melão, meio pepino, o gengibre e algumas folhas à escolha. Bata até atingir uma consistência homogénea e adicione uma pitada de sal.

Sirva com mirtilos congelados, pepino picado em cubinhos, folhas de hortelã ou manjericão e um fio generoso de azeite extravirgem.