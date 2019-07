Fábio Coentrão recorreu às redes sociais para esclarecer as notícias que davam conta da sua ida para o FC Porto.

O defesa, de 31 anos, garante que nos últimos meses foi contactado formalmente por vários clubes. No entanto, não recebeu “direta ou indiretamente” nenhuma proposta do FC Porto”. Ainda assim, Coentrão afirma que tal proposta o “encheria de orgulho”.

O futebolista termina dizendo que desconhece o seu futuro profissional.

Veja o comunicado na íntegra.

“Na sequência das notícias, muitos comentários e comunicados que surgiram durante os últimos dias, dando conta da minha eventual contratação pelo FC Porto, e com o intuito de elucidar e terminar com especulações que visam denegrir o meu bom nome, venho esclarecer:

1 - Nos últimos meses fui contactado formalmente por vários clubes, bem como sondado através de intermediários, sobre a possibilidade de estar aberto a abraçar determinados projetos.

2 - Não recebi direta ou indiretamente nenhuma proposta do FC Porto (que obviamente só me encheria de orgulho), apesar de, eu e o meu representante termos recebido contactos de agentes, dando conta de um alegado interesse, que na verdade, nunca foi formalizado.

3 - No decurso da minha carreira de futebolista profissional, sempre dei tudo pelos clubes que representei. Essa é a minha formação, foi a educação que recebi e a minha forma de estar. Não sou hipócrita e também sei que não sou consensual. Sou assim na vida pessoal, sou assim como futebolista e, também sei, que este é o maior legado que posso deixar à minha família, aos meus amigos e aos fãs.

4 - Na presente data, desconheço qual será o meu futuro profissional, mas uma certeza tenho, seja qual for o clube que irei representar, serei genuíno e implacável na sua defesa”.