Os protetores solares utilizados em Portugal são seguros - a garantia é da Autoridade Nacional do Medicamento.

Em 245 ensaios, o Infarmed analisou 35 protetores solares com fatores de proteção entre 30 e 50+, colhidos em diversos pontos de cadeia de distribuição entre maio e junho deste ano. A conclusão é a de que os produtos apresentam um fator de proteção corresponde ao declarado na embalagem e cumprem os requisitos de qualidade e segurança.

De acordo com o relatório publicado no site oficial da autoridade, a análise laboratorial destes produtos “incidiu nas vertentes química e microbiológica, designadamente, determinação do Fator de Proteção Solar in vitro e avaliação da qualidade microbiológica”.

Assim, do posto de vista laboratorial, concluiu-se que os produtos analisados apresentaram "um fator de proteção solar correspondente à categoria declarada no rótulo" e que, no que diz respeito à qualidade microbiológica, "todos os produtos analisados cumpriram os limites estabelecidos no referencial normativo aplicável para os parâmetros avaliados".

"Do ponto de vista da qualidade e segurança, os 35 protetores solares encontram-se em conformidade, considerando a legislação em vigor e os métodos implementados", garante o Infarmed.

De acordo com o mesmo relatório, 91,4% dos produtos que foram analisados eram provenientes da União Europeia. Os restantes 8,6% provieram de países terceiros, nomeadamente dos Estados Unidos e Brasil.

O Infarmed refere ainda que seis protetores dos 31 analisados não incluem na sua rotulagem a tradução para língua portuguesa, mas relembra que esta é uma recomendação e não uma obrigação legal. No entanto, a autoridade considera que não foi verificada nenhuma não conformidade crítica que pudesse conduzir à adoção de medidas corretivas ou restritivas, nomeadamente a recolha de produtos do mercado.

A Autoridade Nacional do Medicamente termina relembrando os utilizadores dos protetores solares de que, apesar da segurança e qualidade dos produtos, “devem ser conhecidas e respeitadas as precauções a ter com a proteção solar”.