Depois de vários dias de calor, esta quinta-feira fica marcada pela descida da temperatura máxima, mas também pelo regresso da chuva em algumas regiões do país.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstos períodos de céu muito nublado na região norte do continente, apresentando-se muito nublado no litoral até ao meio da tarde e pouco nublado no interior até ao final da manhã.

O IPMA prevê ainda períodos e chuva fraca ou chuvisco nas regiões do litoral, onde deverá ser temporariamente moderada entre o meio da manhã e o meio da tarde, podendo estender-se às regiões do interior a partir da tarde.

Na região centro e sul são esperados períodos de céu muito nublado, apresentando-se muito nublado no

litoral oeste até ao final da manhã e pouco nublado no interior e sotavento algarvio até ao meio da tarde. Há ainda possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral oeste, sendo essa possibilidade até ao meio da manhã a sul do Cabo Raso.

A temperatura máxima vai variar entre os 33 graus, em Évora, e os 22 graus, em Braga e Viana do Castelo. Já a temperatura mínima, vai variar entre os 21 graus, em Faro, e os 12 graus, na Guarda e em Viseu.