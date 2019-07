Um incêndio com grandes dimensões irrompeu ao princípio da noite desta quarta-feira, numa carpintaria, em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo.

As chamas estão a lavrar com grande intensidade na carpintaria, situada na freguesia de Padreiro (Salvador e Santa Cristina), no concelho de Arcos de Valdevez.

No combate às chamas estão já cerca de 95 operacionais, apoiados por 32 viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, reforçados por outras corporações da região do Alto Minho.

Militares do Posto da GNR de Arcos de Valdevez estão a colaborar nas operações, sob a coordenação do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Viana do Castelo.