Na freguesia de Sobral do Campo (povoamento florestal), em Castelo Branco e em Ribalonga (mato), no distrito de Vila Real, deflagraram dois incêndios pelas 15h07 e pelas 15h05, respetivamente. Às 18h30, em Castelo Branco, estavam 214 operacionais, 58 meios terrestres e nove meios aéreos enquanto em Vila Real encontravam-se 192 operacionais, 53 meios terrestres e cinco meios aéreos.

De acordo com informação veiculada pela agência Lusa, a autoestrada A4 foi cortada no sentido Vila Real/Bragança, nos nós de Alijó e Murça, por causa do “fumo” que afeta a visibilidade naquela via. Já há registo de dois feridos: um civil de 48 anos que ficou com 10% do corpo queimado e um militar da GNR que partiu o braço esquerdo.

Recorde-se que a Proteção Civil emitiu um aviso de perigo de incêndio rural para esta quarta-feira, alertando a população para a humidade relativa do ar com valores próximos de 10 a 20% nas regiões do interior e no sul durante a tarde, a ligeira subida da temperatura máxima (entre 2 a 6 ºC) e vento moderado do quadrante oeste durante a tarde e por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas no início da noite.