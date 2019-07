Os awás vivem na Amazónia e são considerados pela ONG Survival International a tribo mais ameaçada do mundo, porque o seu território - o noroeste do estado brasileiro do Maranhão – vive sob o perigo da ação dos madeireiros ilegais.

As imagens inéditas, partilhadas este fim de semana, mostram dois indígenas na floresta amazónica, mas - assim que se apercebem de que estão a ser observados - fogem imediatamente por entre a vegetação.

O vídeo, captado por membros de uma tribo vizinha, mas que não vive tão isolada, foi partilhado como uma forma de consciencialização para as consequências das explorações madeireiras ilegais, levadas a cabo nas áreas vizinhas ou mesmo no interior das terras indígenas, que gozam de proteção legal.

“Esperemos que este vídeo produza algo positivo. Esperemos que crie um impacto em todo o mundo que ajude a proteger as nossas pessoas e a nossa floresta”, disse Flay Guajajara, que registou as imagens