A Repsol conseguiu lucros de 1133 milhões de euros nos primeiros seis meses de 2019, menos 26,7% do que no período homólogo.

Em comunicado, a multinacional petrolífera explica que os valores registados no ano passado são explicados por uma receita extraordinária: uma mais-valia de 344 milhões de euros com a venda da participação de 20% que detinha na empresa de eletricidade e gás Naturgy.

O lucro ajustado foi então de 1115 milhões, menos 1,5% do que no ano passsado. A Repsol frisa que “a empresa manteve resultados sólidos num contexto de descida dos preços do petróleo registados entre janeiro e junho de 2018”.

A petrolífera, que também atua em Portugal, refere ainda que, no primeiro semestre de 2019, diminuiu a produção de hidrocarbonetos em 3,7% para 697.200 de barris equivalentes de petróleo por dia.