Da incerteza lá fora ao certo cá dentro

Está a decorrer em Águeda, de julho a setembro, o festival AgitÁgueda, com um variado programa de animação de rua, música, arte urbana e por aí adiante...

O Parlamento Europeu (PE) acabou por confirmar Ursula von der Leyen como nova Presidente da Comissão Europeia (CE). Depois de acesas discussões para indigitar os novos titulares dos cargos de topo, dadas as difíceis negociações entre as famílias partidárias para distribuir os lugares, mais difíceis ainda após as eleições europeias de que resultou um parlamento fragmentado e novas maiorias, baralhando o statu quo à direita e à esquerda; depois de o grupo de Visegrado - Hungria, Polónia, República Checa e Eslováquia - ter estourado o spitzenkandidat socialista, Franz Timmermans, após o periclitante acordo alcançado para entregar aos socialistas a liderança do executivo comunitário, e o Partido Popular Europeu (PPE) ter deixado cair o seu candidato, Manfred Weber; depois das trocas e baldrocas dos jogos de poder, a CE veio a cair nas mãos da conservadora alemã Ursula von der Leyen, sob o guarda-chuva cada vez mais virado à direita do PPE. De referir, igualmente, que a nova presidente da CE foi eleita com uma pequena maioria, apenas nove votos acima do mínimo necessário, não obstante ser suposto ter obtido o apoio dos três maiores grupos políticos com assento no PE; só que não foi bem assim, mas… mais do mesmo… A ver vamos o que nos está reservado.

Por falar em guarda-chuva, está a decorrer em Águeda, de Julho a Setembro, o festival AgitÁgueda, com um variado programa de animação de rua, música, arte urbana e por aí adiante, cuja imagem de marca, porém, se deve aos milhares de guarda-chuvas coloridos suspensos sobre as ruas, criando túneis de sombra tão bem-vindos nos dias ensolarados e quentes e distraindo os olhos que quem por ali se passeia. Volta não volta lá se nos depara uma parede pintada que nem uma tela, e à medida que se sobe da beira-rio para a parte alta da cidade a passos descansados se miram ruelas em escadinhas que são autênticas pranchas de banda desenhada; dos candeeiros da iluminação pública aos bancos de jardim, aos canteiros e às floreiras de flores garridas, tudo é coloridamente decorado e com ar de festa! Bonito!

De Águeda à Costa Nova é perto e bom caminho, embora não sem antes fazer paragem na margem da bela Pateira de Fermentelos. Antiga povoação piscatória, a hoje conhecida como praia da Costa Nova fica entalada entre o mar e a ria de Aveiro: são umas tantas fileiras de casas alinhadas numa quase quadrícula de ruas não muito espaçosas a contrastar com o larguíssimo passeio marítimo à beira-ria, ajaezado a preceito e relvado. E é nessa frente, em particular mas não só, que se alinham as castiças casas de listas coloridas, verticais ou horizontais - derivações dos originais “palheiros”, construções rudimentares onde os pescadores guardavam os utensílios de pesca -, com simples telhados de duas águas e beirais coloridos, janelas e janelinhas, varandas e varandinhas, floridas e enfeitadas, numa fiada de cores e barras. Pitoresco e deleitoso!

