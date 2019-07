As listas de candidatos a deputados pelo PS foram aprovadas durante a madrugada de ontem e trazem duas surpresas: Duarte Cordeiro fica de fora e Augusto Santos Silva é o cabeça-de-lista no círculo fora da Europa.

Ao i, alguns membros da Comissão Política dizem terem sido apanhados de surpresa com a exclusão de Duarte Cordeiro, atual presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa e secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, das listas de candidatos. Sobretudo, depois de António Costa ter dado a indicações aos presidentes das várias federações para serem candidatos a deputados, apurou o i.

Até agora, a justificação ventilada pelo PS passa por “opção pessoal” de Duarte Cordeiro e o i tentou contactar o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares mas até à hora de fecho desta edição não teve resposta.

Ainda assim, num possível Governo do PS, Duarte Cordeiro continua a ser apontado como um dos ministeriáveis e vai ter um papel de destaque durante a campanha legislativa, assumindo a direção operacional ao lado de Ana Catarina Mendes. Esta não será a primeira vez que o governante assume funções na direção de uma campanha eleitoral. Em 2011, coordenou a candidatura de Manuel Alegre às presidenciais e, em 2015, foi diretor de campanha às legislativas. Foi ainda diretor de campanha de António Costa para a recandidatura à liderança do partido.

Duarte Cordeiro, que faz parte do grupo dos chamados “jovens turcos”, é um dos nomes em ascensão no PS, sendo muito próximo de Pedro Nuno Santos, um dos possíveis sucessores de António Costa na direção do partido.

Os dois jovens socialistas são, aliás, a ala rival de Fernando Medina, a quem também são apontadas aspirações para assumir a direção do partido.

Eleito vice-presidente da Câmara de Lisboa nas últimas autárquicas, em 2017, Duarte Cordeiro renunciou ao mandato na autarquia em fevereiro deste ano, para assumir a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares.

Dias depois de ter assumido o cargo, surgiram várias notícias sobre as ligações familiares de Duarte Cordeiro e de Pedro Nuno Santos a cargos de nomeações governamentais. A mulher de Pedro Nuno Santos, Catarina Gamboa, que também é ex-dirigente da JS, era chefe de gabinete de Duarte Cordeiro na CML e foi um seis casos de funcionários da autarquia que transitaram para o Governo. Neste caso, Catarina Gamboa continuou a exercer funções como chefe de gabinete de Cordeiro.

Por sua vez, a mulher de Duarte Cordeiro, Susana Ramos – que chegou a trabalhar na Câmara como diretora de Departamento para os Direitos Sociais enquanto o marido era vice-presidente da autarquia – foi nomeada para coordenar o Fundo para a Inovação Social.

Santos Silva fora da Europa A outra supresa das listas do PS é a escolha de Augusto Santos Silva – ministro dos Negócios Estrangeiros e um dos governantes com mais tempo de cargos políticos (a par de Vieira da Silva) – para cabeça-de-lista pelo círculo eleitoral Fora da Europa. Os socialistas não elegem qualquer deputado por este círculo desde 1999 e avançam agora com um dos minsitros com maior peso político. O PSD tem feito o pleno com dois mandatos, mas os socialistas esperam ver reconhecido o trabalho diplomático de Santos Silva. É o caso do recenseamento automático que arrancou nas úlimas eleições europeias.

A equipa de 22 cabeças-de-lista do PS ficou fechada ontem, antes da reunião da comissão política nacional. Mas à hora de fecho desta edição estava ainda em aberto a ordenação da lista de candidatos por Braga, um dos círculos onde se registou maior tensão.

Sónia Fertuzinhos, mulher de Vieira da Silva, é a escolha de António Costa para liderar a lista de candidatos por Braga. A escolha colheu o apoio do presidente da federação distrital, Joaquim Barreto, que garantiu ao i ter sugerido o mesmo nome. No entanto, a ordenação dos nomes na lista não é consensual e no fecho desta edição as negociações ainda estavam em curso. Em causa, por exemplo, está o acomodar de nomes como Hugo Pires, deputado envolvido na polémica do despejo em Braga. Outro impasse é o lugar do líder da federação.

Por Lisboa, a número dois da lista encabeçada por António Costa é Edite Estrela e em terceiro lugar surge Ferro Rodrigues, que deverá ser recandidato a presidente da Assembleia da República.

Fica também desfeita a dúvida da posição ocupada por Mário Centeno, uma vez que o ministro das Finanças surge em quinto lugar na lista por Lisboa.