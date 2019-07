Um adepto invadiu, esta terça-feira, um treino da Juventus, na China, mas acabou rapidamente travado por quase uma dezena de seguranças.

Até aqui nada de anormal, sendo que o momento que se seguiu é que acabou mesmo por se tornar viral. Na sequência da invasão, Cristiano Ronaldo decidiu saltar para cima... de um segurança, provocando gargalhadas a todos os colegas do plantel bianconero.

O vídeo, claro, não demorou a ser partilhado vezes sem conta nas redes sociais.

Someone invaded Juventus’ training session in China. Just watch Cristiano Ronaldo’s reaction 😂😂pic.twitter.com/EKqabpxLG4