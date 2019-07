Portugal defronta amanhã a República da Irlanda, em jogo das meias-finais do Campeonato da Europa sub-19, que decorre na Arménia.

Filipe Ramos, selecionador nacional, falou sobre a vontade de a equipa das Quinas marcar presença na final pela terceira vez consecutiva, sendo que em 2018, a seleção portuguesa, recorde-se, conquistou o título pela primeira vez na história.

Desta forma, o conjunto luso procura fazer história e conquistar o inédito campeonato.

Para isso, porém, os comandados de Filipe Ramos precisam primeiro de vencer a República da Irlanda, que, por sua vez, procura fazer história ao tentar chegar pela primeira vez de sempre ao jogo derradeiro de um Europeu da categoria.

"A Irlanda do Norte é uma equipa forte fisicamente. Vai mostrar-se aguerrida como tem estado neste europeu. Defensivamente são fortes, com jogadores robustos e que gostam do contacto. Vamos redobrar atenções nas bolas paradas e fazer o nosso jogo. Vai ser um jogo duro, difícil, mas estamos preparados. Queremos muito estar na final", disse o selecionador luso, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa Futebol (FPF).

O jogo está agendado para amanhâ pelas 15 horas em Portugal Continental.