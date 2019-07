Os ministros Tiago Brandão Rodrigues e João Gomes Cravinho andaram esta terça-feira numa Pandur do Exército para experienciarem o trabalho dos militares portugueses, não só nos teatros de operações em território nacional, como também em missões no estrangeiro.

A deslocação dos governantes, acompanhados pelo presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, ocorreu ao final da manhã desta terça-feira no Regimento de Cavalaria N.º 6, em Braga, depois do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que tem a tutela do Desporto, ter entregue a Medalha de Mérito Desportivo pela “astúcia, sagacidade e lisura” com que aquela instituição demonstrou que a prática desportiva é também “um pilar” das Forças Armadas.

Na mesma viatura Pandur seguiu ainda o chefe do Estado Maior do Exército, general José Nunes da Fonseca, que deu conta aos governantes das missões que aquele Ramo das Forças Armadas Portuguesas desempenha no âmbito da Proteção Civil, como acontece a nível das prevenções de incêndios florestais nas florestas, com diversas patrulhas diárias.

Tiago Brandão Rodrigues, que estudou em Braga e era então vizinho do Regimento de Cavalaria N.º 6, não escondeu, por mais de uma vez a sua admiração por aquela unidade militar, casa dos chamados “Dragões de Entre Douro e Minho”, confessando que sempre teve "o sonho de conhecer" o quartel. "Noto que os muros estão cada vez mais baixos”, disse, fazendo uma alusão à abertura do RC6 à sociedade civil.

“Estamos aqui pelo vosso trabalho, pela forma como com lisura, astúcia, sempre com sagacidade acabaram por demonstrar que o desporto é um dos pilares absolutamente fundamentais das forças armadas, mostrando que é um dos pilares onde a nossa sociedade deve assentar”, destacou Tiago Brandão Rodrigues, que hoje distinguirá igualmente em Braga a Universidade do Minho, também pelo apoio e promoção ao fenómeno desportivo.

“É uma sorte para Braga e para Viana do Castelo ter sediada uma instituição como o Regimento de Cavalaria Militar N.º 6”, salientou o ministro, reconhecendo “a organização de provas desportivas em diversas modalidades, como a equitação, o tiro, o corta-mato, o pentatlo militar e a corrida de orientação, com o envolvimento das comunidades locais dos distritos de Braga e Viana do Castelo”.