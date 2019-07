André Carrillo já não é jogador do Benfica. O atacante peruano foi oficializado esta terça-feira como reforço do Al Hilal para as próximas quatro temporadas pelo próprio emblema da Arábia Saudita - os encarnados, para já, ainda não confirmaram a transferência.

Os valores do negócio também não foram divulgados, com a generalidade da imprensa desportiva nacional a adiantar, ainda assim, que o Benfica, com quem Carrillo tinha contrato até 2021, vai encaixar cerca de nove milhões de euros por 70 por cento do passe, ficando ainda com 30 por cento de uma futura venda. O internacional peruano de 28 anos, recorde-se, já havia representado o Al Hilal na época passada, então por empréstimo das águias, somando 26 jogos e quatro golos e conquistando a Supertaça do país - ainda sob o comando de Jorge Jesus -, depois de ter estado cedido aos ingleses do Watford na temporada anterior (30 jogos, dois golos).

Pelo Benfica, onde chegou em 2016/2017 a custo zero, depois de ter terminado a ligação ao Sporting, fez 32 jogos e três golos, conquistando um campeonato e uma Taça de Portugal. Pelos leões, que havia representado nas anteriores cinco temporadas, entre 2011 e 2016, La Culebra havia cumprido 162 jogos e 16 golos, vencendo uma Taça de Portugal e uma Supertaça.