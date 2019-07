Portugal está a um pequeno passo de atingir a final do campeonato da Europa de sub-19 pelo terceiro ano consecutivo.

Este pequeno passo traduz-se, de resto, no último desafio que a equipa das quinas terá de ultrapassar para voltar a atingir o jogo derradeiro da prova, que nesta edição decorre na Arménia, até ao próximo dia 27 de julho.

A seleção portuguesa continua, por isso, a correr para a meta que se propôs: a defesa do título (inédito), conquistado em 2018, na Finlândia, diante da Itália, num jogo épico que venceu por 4-3 no prolongamento.

Além disso, Portugal procura atingir a sua quinta presença na final de um Europeu da categoria, depois de ter chegado a esta fase em 2003 (perdeu para a Itália por 2-0); 2014 (caiu ante a Alemanha por 1-0); 2017 (saiu derrotado pela Inglaterra por 2-1) e em 2018, altura em que os comandados de Hélio Sousa fizeram história ao conquistar o primeiro troféu.

Mas não é só o conjunto luso que persegue novos feitos inéditos na tarde de quarta-feira, quando receber a República da Irlanda, que, por sua vez, irá perseguir a ambiciosa meta de atingir a final do campeonato da Europa de sub-19 pela primeira vez na sua história.

No entanto, a perspetiva parece favorável às cores portuguesas. Por ter terminado na liderança do grupo A, Portugal não irá defrontar já as outras duas candidatas ao título. Ainda na tarde de quarta-feira, mas já depois do Portugal-República da Irlanda, França e Espanha irão disputar a outra vaga para a final, reeditando um duelo com quase uma década.

A final do Europeu da categoria de 2010 fez-se precisamente entre as seleções francesa e espanhola, com os anfitriões gauleses a levarem a melhor (2-1).

O percurso até às meias Recorde-se que Portugal terminou o agrupamento com os mesmos sete pontos que a Espanha, segunda classificada, com quem empatou a uma bola na segunda jornada da fase de grupos. Antes, os comandados de Filipe Ramos tinham vencido a Itália (3-0), terminando entretanto esta fase da prova com uma goleada (4-0) diante da anfitriã Arménia – que, aliás, se despediu da competição sem qualquer vitória e apenas com um golo marcado contra 12 sofridos.

Já a República da Irlanda qualificou-se para as meias-finais no segundo lugar do grupo B, liderado pela França (com um registo 100% vitorioso).

Até saber que iria medir forças com a equipa das quinas, a seleção orientada pelo técnico Tom Mohan recolheu quatro pontos, em resultado do empate a uma bola diante da Noruega e do triunfo (2-1) ante a República Checa, neste domingo.

De resto, a República da Irlanda volta a atingir uma meia-final da competição depois de aqui ter chegado por duas vezes: em 2002, na primeira edição do evento, e em 2011, ano em que foi humilhada (5-0) pela seleção espanhola.

Espanha: recordista de vitórias Se Portugal tenta chegar ao inédito bicampeonato (e ao seu segundo título no currículo), a Espanha, recordista de vitórias na prova, procura conquistar o seu oitavo troféu, depois das vitórias de 2002, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012 e 2015. Segue-se então a... França, com três títulos (2005, 2010 e 2016) e, a fechar este pódio, a Alemanha, com dois (2008 e 2014).

Ainda com os nomes inscritos na lista de vencedores, com um título cada, surgem a Itália (2003), a Ucrânia (2009), a Sérvia (2013), a Inglaterra (2017) e Portugal (2018), que procura assim juntar-se à formação alemã no que diz respeito ao número de troféus.

Portugal já sabe, de resto, que se passar a República da Irlanda irá defrontar, de novo, a campeoníssima Espanha ou a temida França. O jogo derradeiro acontece no próximo sábado.